РФС утвердил календарь группового этапа Пути РПЛ Кубка России

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Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь группового этапа Пути Российской Премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. В нем примут участие пять московских клубов. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

В первом туре, который пройдет с 4 по 6 августа, в группе А "Спартак" на своем стадионе сыграет с "Оренбургом", а "Родина" на домашнем поле примет "Рубин".

"В группе В московское "Динамо" сыграет в гостях с воронежским "Факелом". В группе D запланировано столичное дерби: "Локомотив" на своем стадионе примет ЦСКА", – рассказали в союзе.

Также РФС утвердил расписание первых шести туров РПЛ сезона-2026/2027. Таким образом, "Динамо" откроет сезон матчем на своем поле с самарскими "Крыльями Советов".

"Спартак" сыграет в домашнее дерби с "Родиной", которая впервые выступит в элитном дивизионе страны. "Локомотив" примет "Ахмат", а ЦСКА дома сыграет с калининградской "Балтикой".

Ранее сообщалось, что финальный матч Фонбет Кубка России по футболу сезона-2026/27 пройдет 6 июня. При этом старт Пути регионов запланирован на конец июля, а Пути РПЛ – на начало августа.