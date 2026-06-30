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02:56

Спорт

Сборная Германии выбыла из ЧМ-2026, проиграв Парагваю

Фото: AP Photo/Charles Krupa

Сборная Парагвая одержала победу над командой Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча проходила в Бостоне в США.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. Со стороны Парагвая гол забил полузащитник Хулио Энсисо (42-я минута), а со стороны немцев – нападающий Кай Хаверц (54). В серии пенальти победу одержала команда из Парагвая со счетом 4:3.

Таким образом, парагвайская сборная проходит в 1/8 финала чемпионата мира, а немецкая команда вылетает из турнира. В следующем матче Парагвай встретится с победителем встречи между Францией и Швецией.

Ранее также стало известно, что сборная Бразилии обыграла команду Японии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Матч завершился со счетом 2:1. В составе бразильцев голами отметились полузащитник Каземиро и нападающий Габриэль Мартинелли. У проигравших гол забил полузащитник Кайсю Сано.

На чемпионате мира по футболу стартовал плей-офф

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