03 июля, 08:20Происшествия
Перебои с водой и электричеством возникли в Белгородской области из-за обстрела
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Проблемы с водоснабжением и электричеством произошли в Белгороде и Белгородском округе после атаки ВСУ. Об этом сообщает оперштаб региона в мессенджере MAX, пишет News.ru.
Серьезные повреждения получила энергетическая инфраструктура.
Кроме того, в результате обстрела погибла мирная жительница. Возникло возгорание на территории местного инфраструктурного объекта.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 3 июля силы ПВО сбили 155 беспилотников ВСУ. Их нейтрализовали над Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Тверской, Калужской, Смоленской и Ростовской областями.