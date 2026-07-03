Перебои с водой и электричеством возникли в Белгородской области из-за обстрела

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Проблемы с водоснабжением и электричеством произошли в Белгороде и Белгородском округе после атаки ВСУ. Об этом сообщает оперштаб региона в мессенджере MAX, пишет News.ru.

Серьезные повреждения получила энергетическая инфраструктура.

Кроме того, в результате обстрела погибла мирная жительница. Возникло возгорание на территории местного инфраструктурного объекта.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 3 июля силы ПВО сбили 155 беспилотников ВСУ. Их нейтрализовали над Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Тверской, Калужской, Смоленской и Ростовской областями.