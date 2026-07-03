Собянин сообщил о ликвидации уже шести беспилотников, летевших к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили еще два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам градоначальника, к месту падения фрагментов дронов уже прибыли специалисты экстренных служб, которые устанавливают возможные последствия воздушной атаки.

Ранее силы ПВО сбили еще два вражеских беспилотника на подлете к Москве. Всего с полуночи 3 июля над территорией столичного региона было уничтожено шесть дронов.

На фоне очередной попытки атаки БПЛА временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Домодедово. Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с уполномоченными органами.