03 июля, 06:40Мэр Москвы
Собянин сообщил о ликвидации уже шести беспилотников, летевших к столице
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО уничтожили еще два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
По словам градоначальника, к месту падения фрагментов дронов уже прибыли специалисты экстренных служб, которые устанавливают возможные последствия воздушной атаки.
Ранее силы ПВО сбили еще два вражеских беспилотника на подлете к Москве. Всего с полуночи 3 июля над территорией столичного региона было уничтожено шесть дронов.
На фоне очередной попытки атаки БПЛА временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Домодедово. Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с уполномоченными органами.