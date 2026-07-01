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01 июля, 07:34

Город

Ремонт улицы Высоцкого завершили в Таганском районе

Фото: пресс-служба ГБУ "Автомобильные дороги"

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили ремонт на улице Высоцкого в Таганском районе. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Всего на участке протяженностью около 370 метров было отремонтировано свыше двух тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Ремонт проводился в несколько этапов. Сначала специалисты срезали старое покрытие, отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, а также заменили бортовой камень. Затем они уложили новый асфальт и нанесли 100 квадратных метров дорожной разметки.

Ремонтные работы были необходимы на этой улицы в связи с образованием колейности на дороге, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Работы выполнялись ГБУ "Автомобильные дороги" с частичным перекрытием движения и соблюдением требований его безопасности.

Специалисты в текущем году обновят асфальт на 13 улицах Таганского района. Рабочие уже обновили асфальт на 10 из них, включая улицы Большие Каменщики, Новорогожскую, Международную, Высоцкого, Школьную и Нижнюю Радищевскую, а также Большой и Малый Факельный, Большой Рогожский переулки и Новоспасский проезд.

В это же время работы еще ведутся на улице Таганской, в Большом Дровяном и Пестовском переулках. Специалисты регулярно оценивают состояние дорожного покрытия и следят за истечением гарантийного срока ремонта, производя замену асфальта своевременно.

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