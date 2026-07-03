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03 июля, 05:50

Политика

Жена Нетаньяху накричала на него во время открытия Маккавейских игр

Фото: AP Photo/Pool AFP/Gil Cohen-Magen

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара накричала на своего супруга и его помощников во время церемонии открытия Маккавейских игр в Иерусалиме. Видео с конфликтом распространило издание Echorouk News.

По данным журналистов, жена Нетаньяху устроила скандал из-за плохой организации мероприятия. По словам Сары, после выступления премьера перед спортсменами ее не провели в VIP-ложу в надлежащем порядке, в результате чего люди наступили на нее в давке.

"Из-за тебя я здесь поссорилась с людьми. Ты заставил меня поссориться с людьми" – обратилась Сара к Нетаньяху.

Авторы статьи уточняют, что жена премьера также накричала на его помощников. Конфликт продолжался на протяжении нескольких минут на глазах у многих присутствующих, после чего ситуация относительно успокоилась.

Официального комментария со стороны канцелярии Нетаньяху не поступало.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от своей жены Брижит. Инцидент произошел в мае прошлого года во время рабочей поездки супругов во Вьетнам.

На кадрах, появившихся в Сети, было видно, как после открытия двери президентского самолета супруга лидера Франции наносит ему удар по губам. Подлинность видео подтвердил Елисейский дворец, который назвал произошедшее "супружеской ссорой".

Сам Макрон сообщил, что инцидент произошел в тот момент, когда он решил "немного подурачиться" с супругой перед началом турне.

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