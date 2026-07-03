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Требование министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги к России сесть за стол переговоров является абсурдным. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Ранее Сибига заявлял, что "духа Анкориджа" якобы больше нет, в связи с чем призвал Москву ответить на предложения Киева.

По словам Галузина, парадокс состоит в том, что до сих пор остается в силе приказ украинского президента Владимира Зеленского о запрете любых переговоров с руководством России.

Вместе с тем, добавил представитель МИД, Россия и Украина проводила прямые контакты в 2025 году в Стамбуле. Однако в конце того года Сибига "объявил об одностороннем выходе Киева из этого процесса".

"Сегодня киевский мининдел вещает, что Россия якобы не хочет садиться за стол переговоров. Но мы оттуда и не выходили, вышла украинская сторона, причем не единожды", – отметил Галузин, которого цитирует РИА Новости.

В начале июня Зеленский опубликовал на своем официальном сайте открытое письмо к Владимиру Путину. В своем обращении он призвал к завершению конфликта и предложил провести переговоры в третьей стране.

Однако президент России заявил, что пока не видит возможности для начала диалога. Он напомнил, что в мае глава киевского режима передал свою просьбу через некоего предпринимателя, а на следующий день украинские силы нанесли удар по колледжу в Старобельске в ЛНР.

Спустя время после ответа Путина Зеленский анонсировал проведение 40-дневной операции против России "ради побуждения к окончанию войны". Объявление он сделал после встречи с генерал-майором СБУ Евгением Хмарой. Данное мероприятие уже утверждено.