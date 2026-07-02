Косачев: Россия не пойдет на компромиссы с Украиной в вопросе безопасности страны

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Устранение первопричин конфликта на Украине не может быть темой для компромиссов в переговорном процессе. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в комментарии ТАСС.

По его словам, Россия готова возобновить переговоры, обсуждать вопросы и в конечном итоге пойти на какие-то компромиссы.

"Моя личная убежденность как гражданина Российской Федерации по этим вопросам: соблюдения прав людей, обеспечения безопасности Российской Федерации – никаких компромиссов быть просто не может", – подчеркнул сенатор.

При этом Россия уже показывала свою готовность идти навстречу, указал Косачев. В том числе она это демонстрировала при подписании Минских соглашений в 2014–2015 годах. Он напомнил и предложения Владимира Путина, выдвинутые в 2021 году. Они касались обсуждения конструкции коллективной безопасности в Европе и взаимных гарантий.

"Мы готовы были говорить на все эти темы, нам сказали: "Нет, не надо, это не ваше дело", – отметил Косачев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обнародовал на своем сайте открытое письмо Путину, где призвал к завершению конфликта и предложил встретиться в третьей стране.

Российский лидер заявил, что пока не видит оснований для проведения переговоров, ведь в мае глава киевского режима передавал свою просьбу через некоего предпринимателя, а на следующей день украинские силы ударили по колледжу в Старобельске.

Тогда погиб 21 человек, еще 45 пострадали. Здание общежития полностью разрушено. Следственные органы открыли уголовное дело о теракте. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что корпус образовательного учреждения восстановят.