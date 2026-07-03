РИА Новости: взрыв прогремел в Сумах на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мощный взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Подробности случившегося пока не приводятся. Местные власти также пока не комментировали ситуацию. Воздушная тревога объявлена в части Сумской области, а также в Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее российская армия нанесла массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и Киевской области, а также по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

В результате бойцам удалось поразить цеха ракетного агрегатно-детального завода в Киеве. Предприятие занималось выпуском прицелов для бронетехники ВСУ и комплектующих БПЛА. Удар был нанесен в ответ на террористические атаки на гражданскую инфраструктуру России.