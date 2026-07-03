Глава МАГАТЭ Гросси анонсировал визит в Калининград для переговоров по ЗАЭС

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что планирует в ближайшее время посетить Калининград для переговоров с "Росатомом" и российскими ведомствами по Запорожской АЭС.

По словам Гросси, подобные встречи проводятся на периодической основе, чтобы стороны могли обсудить ряд вопросов. Кроме того, такое общение проходит и на высоком уровне.

"Режимы прекращения огня, работа станции, военная ситуация, технические требования – все эти темы мы обсуждаем. Обычно именно там я встречаюсь с Алексеем Лихачевым, генеральным директором "Росатома", – цитирует главу МАГАТЭ РИА Новости.

Ранее специалисты МАГАТЭ подтвердили наличие значительных повреждений в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Речь идет о повреждении пожарной части, которая играет важную роль в реагировании на чрезвычайные ситуации на станции.

Кроме того, согласно данным ЗАЭС, атакованная пожарная часть обеспечивает противопожарную защиту и самого Энергодара, где проживают сотрудники станции и их семьи.