Сборная Испании обыграла Австрию на ЧМ-2026 по футболу

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Испания встретилась с Австрией в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча, которая прошла в Инглвуде в США, завершилась победой первых.

Голами отметились нападающий Микель Оярсабаль (36-я и 89-я минуты) и защитник Педро Порро (66). В итоге счет составил 3:0 в пользу испанцев.

В 1/8 финала сборная Испании встретится с победителем матча между командами Португалии и Хорватии.

Ранее сборная США обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0 в матче 1/16 финала ЧМ-2026. Американская команда впервые за 24 года прошла первый раунд плей-офф.

В 1/8 финала сборная США сыграет с Бельгией, которая в первом раунде плей-офф в дополнительное время обыграла команду Сенегала. В ходе встречи сенегальцы вели со счетом 0:2 вплоть до 86-й минуты, однако бельгийцам удалось отыграться в последний момент.

Тем временем суперкомпьютер британской аналитической компании Opta назвал сборную Аргентины новым фаворитом ЧМ. Считается, что вероятность ее победы составляет 15,46%.