Сборная США вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Фото: AP Photo/Martin Meissner

Сборная США обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в американском городе Санта-Клара.

Голами отметились нападающий Фоларин Балоган (45-я минута) и полузащитник Малик Тилльман (82). На 64-й минуте Балоган также получил красную карточку и был удален с матча. Американская сборная впервые за 24 года прошла первый раунд плей-офф.

В 1/8 финала сборная США сыграет с Бельгией, которая в первом раунде плей-офф в дополнительное время обыграла команду Сенегала. В ходе встречи сенегальцы вели со счетом 0:2 вплоть до 86-й минуты, однако бельгийцам удалось отыграться в последний момент.

Тем временем мексиканская команда одержала победу над сборной Эквадора. Игра состоялась в Мехико и завершилась со счетом 2:0. Голы забили мексиканские нападающие Хулиан Киньонес (22-я минута) и Рауль Хименес (31).