Сборная Франции обыграла Швецию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

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Сборная Франции обыграла команду из Швеции в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года по футболу. Встреча прошла в Ист-Ратерфорде в США.

Матч завершился со счетом 3:0, забитыми мячами отметились нападающий Килиан Мбаппе (45-я, 74-я минуты) и полузащитник Брэдли Барколя (53). Французская команда проходит в 1/8 финала чемпионата, где ей предстоит встретиться со сборной Парагвая.

Благодаря своему дублю на счету Мбаппе теперь 18 голов, забитых на чемпионатах мира. По этому показателю он занимает второе место, уступая только аргентинцу Лионелю Месси, у которого 19 голов.

Ранее стало известно, что сборная Норвегии обыграла Кот-д'Ивуар со счетом 2:1. Норвежский полузащитник Антонио Нуса открыл счет на 39-й минуте встречи. На 74-й минуте Кот-д'Ивуар сравнял счет – мяч в ворота противника забил вингер Амад Диалло. Однако уже на 86-й минуте еще один гол забил нападающий Норвегии Эрлинг Холанн.