Беспорядки произошли в Гааге после победы Марокко над Нидерландами в матче ЧМ

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Массовые беспорядки произошли в Гааге после победы марокканской команды над сборной Нидерландов в матче ЧМ-2026. Об этом сообщает Regionieuws.tv.

Сперва атмосфера была праздничной: фанаты сборной Марокко выходили на улицы, поздравляли друг друга и размахивали флагами. Однако через некоторое время болельщики отправились к улице Марктвег, где произошли столкновения.

Правоохранители сообщили, что участники беспорядков блокировали дороги, забрасывали сотрудников полиции камнями и петардами, а также использовали фейерверки. Помимо этого, фанаты преследовали полицейских на мотоциклах, бросали различные предметы на дорогу и запрыгивали на чужие машины.

Чтобы разогнать толпу, полицейские воспользовались водометами. Несколько человек были задержаны за нападения на правоохранителей и нарушение общественного порядка. Столкновения при этом также возникали в различных районах Гааги.

Марокканцы одержали победу над нидерландцами в матче 1/16 финала ЧМ-2026. Основное время закончилось со счетом 1:1. После дополнительного времени счет составил 3:2 в пользу сборной Марокко.

Теперь Марокко сыграет с Канадой в 1/8 финала ЧМ-2026. Игра состоится 4 июля в Хьюстоне на "Эн-Ар-Джи Стэдиум", начало – в 20:00 по московскому времени.

