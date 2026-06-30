Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 22:26

Спорт

Матч 1/16 финала ЧМ-2026 завершился победой Норвегии

Фото: AP Photo/Tony Gutierrez

Матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу завершился победой Норвегии.

Команда играла против Кот-д'Ивуара. Игра завершилась со счетом 2:1. На 39-й минуте забил Антонио Нуса, а на 86-й – Эрлинг Холанн. Теперь победитель сыграет в 1/8 финала с командой Бразилии.

Ранее на чемпионате мира немецкая сборная проиграла парагвайской команде. Основное время завершилось со счетом 1:1, но в серии пенальти парагвайцы оказались сильнее, она закончилась 4:3 в их пользу.

После поражения главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн признал, что национальная команда перестала быть первоклассной. По его мнению, уровень немецких игроков опустился до среднего уровня.

Читайте также


спортза рубежом

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика