Матч 1/16 финала ЧМ-2026 завершился победой Норвегии

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Матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу завершился победой Норвегии.

Команда играла против Кот-д'Ивуара. Игра завершилась со счетом 2:1. На 39-й минуте забил Антонио Нуса, а на 86-й – Эрлинг Холанн. Теперь победитель сыграет в 1/8 финала с командой Бразилии.

Ранее на чемпионате мира немецкая сборная проиграла парагвайской команде. Основное время завершилось со счетом 1:1, но в серии пенальти парагвайцы оказались сильнее, она закончилась 4:3 в их пользу.

После поражения главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн признал, что национальная команда перестала быть первоклассной. По его мнению, уровень немецких игроков опустился до среднего уровня.

