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03:22

Спорт

Сборная Бельгии обыграла Сенегал, отыгравшись на последних минутах

Фото: AP Photo/Abbie Parr

Сборная Бельгии одержала победу над командой Сенегала в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча проходила в Сиэтле в США.

На 24-й минуте матча гол забил сенегальский полузащитник Хабиб Диарра. Позже, на 51-й минуте, мяч в ворота бельгийцев также забросил вингер Исмаила Сарр.

Счет матча оставался 0:2 в пользу Сенегала вплоть до 86-й минуты встречи – в этот момент гол оформил бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. Спустя три минуты его сокомандник Юри Тилеманс сравнял счет и перевел матч в дополнительное время. На последних минутах добавочного времени Тилеманс оформил дубль, забив гол с пенальти.

Таким образом, сборная Бельгии прошла в 1/8 финала чемпионата, где ей предстоит сыграть с победителем встречи между командами США и Боснии и Герцеговины.

Ранее мексиканская команда одержала победу над сборной Эквадора. Игра состоялась в Мехико и завершилась со счетом 2:0. Голы забили мексиканские нападающие Хулиан Киньонес (22-я минута) и Рауль Хименес (31).

Между тем сборная Франции обыграла команду из Швеции. Матч завершился со счетом 3:0, забитыми мячами отметились нападающий Килиан Мбаппе (45-я, 74-я минуты) и полузащитник Брэдли Барколя (53). Благодаря своему дублю на счету Мбаппе теперь 18 голов, забитых на чемпионатах мира.

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