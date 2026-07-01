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01 июля, 07:28

Спорт

Сборная Мексики вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Фото: ТАСС/Sipa USA/Felipe Mondino

Мексиканская команда одержала победу над сборной Эквадора в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

Игра состоялась в Мехико и завершилась со счетом 2:0. Голы забили мексиканские нападающие Хулиан Киньонес (22-я минута) и Рауль Хименес (31). На 5-й минуте, которая была добавлена ко второму тайму, красную карточку получил защитник сборной Эквадора Пьеро Инкапье.

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 состоится в Мехико в ночь на 6 июля по московскому времени. Мексиканской команде предстоит сыграть с победителем встречи между командами Англии и ДР Конго.

Футболисты сборной Мексики впервые с 1986 года преодолели первый раунд плей-офф ЧМ. Тогда турнир проводился в Мексике. Команда смогла добраться до четвертьфинала.

Ранее сборная Франции обыграла команду из Швеции в матче 1/16 финала ЧМ по футболу. Встреча прошла в Ист-Ратерфорде в США. Матч завершился со счетом 3:0.

Забитыми голами отметились нападающий Килиан Мбаппе (45-я, 74-я минуты) и полузащитник Брэдли Барколя (53). Французская команда проходит в 1/8 финала чемпионата, где ей предстоит встретиться со сборной Парагвая.

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