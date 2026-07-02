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02 июля, 15:48

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Сомнолог Царева рекомендовала российским болельщикам смотреть матчи ЧМ-2026 в записи

Врач дала советы российским болельщикам, страдающим от недосыпа из-за ЧМ-2026

Фото: 123RF.com/elnur

Запись игр или сон перед матчами в соответствии с хронотипом позволит российским болельщикам легче пережить период поздних трансляций во время чемпионата мира по футболу. Об этом Москве 24 рассказала врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что болельщики из РФ столкнулись с хроническим недосыпом в результате просмотра матчей ЧМ по футболу в Северной Америке. Из-за разницы во времени трансляции в России проходят глубокой ночью.

По словам Царевой, такие нарушения в режиме очень вредны для здоровья.

Иногда даже одной бессонной ночи достаточно, чтобы получить обострение хронических заболеваний, в частности ухудшение сердечно-сосудистых и пищеварительных проблем. К тому же из-за этого понижается иммунитет и до 70% возрастают риски подхватить вирусное заболевание. Поэтому болельщикам советую сейчас быть очень внимательными к своему здоровью.
Елена Царева
врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук

Она подчеркнула, что после ночного просмотра матчей не стоит садиться за руль, так как сонливость сильно повышает риски попасть в ДТП. Особенно опасной ситуация становится, если команда, за которую человек болел, проиграла, так как все усугубляется стрессовым состоянием, отметила Царева.

В идеале эксперт рекомендовала пользоваться функцией записи телевизионных матчей и смотреть их в подходящее время. Но если нет сил справиться с желанием смотреть трансляции в реальном времени, стоит хотя бы действовать с учетом своего хронотипа.

Жаворонкам, у которых уровень активности больше в утренние часы, лучше лечь спать перед матчем, но уже потом не ложиться, чтобы не было проблем с засыпанием вечером и не сбился режим. Совам же следует не засыпать до ночной трансляции, а сделать это уже сразу после нее, пояснила Царева.

Ранее врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов предупредил, что, если сонливость наблюдается постоянно, каждый день в течение месяца и без особых на то причин в виде недосыпа и стресса, важно обратиться за консультацией к неврологу. Причиной может быть нарколепсия – заболевание, которое бывает смертельно опасно как для самого человека, так и для окружающих.

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