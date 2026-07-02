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02 июля, 21:34

Происшествия

Ребенок погиб после наезда катера в Воронежском водохранилище

Фото: МАХ/"Западное МСУТ СК России"

В результате наезда катера в Воронежском водохранилище погиб 11-летний ребенок, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России.

Следствие отметило, что мальчик умер, несмотря на реанимационные действия. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В настоящий момент причины и обстоятельства инцидента устанавливают следователи.

Ранее в Москве в районе Сокольники было найдено тело 14-летнего подростка. Предварительно, он решил искупаться вечером 1 июля, но в итоге ушел под воду и не смог выплыть. Проводится процессуальная проверка.

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