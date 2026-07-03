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03 июля, 04:37

Происшествия

Количество пострадавших при землетрясении в Венесуэле превысило 12 тысяч

Фото: AP Photo/Matias Delacroix

Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Венесуэле превысило 12 тысяч. Об этом сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес.

"Вся система здравоохранения Венесуэлы задействована, чтобы принять 12 400 раненых, которые есть на сегодняшний момент", – приводит РИА Новости слова Родригес.

Она добавила, что пострадавшие проходят лечение как в государственных, так и в частных клиниках.

В результате подземных толчков в Венесуэле полностью обрушились 189 зданий. Большая часть разрушений пришлась на штат Ла-Гуайра, три здания обрушились в штате Миранда, пять – в Каракасе и еще одно – в Тукакасе.

Кроме того, во время землетрясения погибли большинство руководителей администрации штата Ла-Гуайра. При этом выжившие сотрудники госструктур сразу после стихийного бедствия участвовали в спасательной операции, отметила Родригес.

Серия подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 была зафиксирована в Венесуэле 24 июня. Произошедшее землетрясение стало самым сильным в стране за последние 126 лет.

По последним данным, число погибших в результате произошедшего составило 2 295 человек.

В российском посольстве указывали, что всего пострадали трое граждан РФ. У них выявили травмы легкой и средней степени тяжести. Ведомство находится с россиянами на связи, изменений в их состоянии нет.

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