Макрон объяснил пощечину от своей супруги

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Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг заявления СМИ, что видео, на котором он получил пощечину от своей супруги Брижит, было семейной сценой, указав, что они "дурачились".

"Мы препирались, а скорее даже дурачились с моей супругой, но, к моему удивлению, это стало своего рода планетарной катастрофой. Люди говорят много глупостей", – цитирует его РИА Новости.

Как подчеркнул глава страны, видео является подлинным, однако его некорректно объяснили.

Информация о том, что жена Макрона дала ему пощечину, появилась 26 мая. Инцидент произошел во время рабочей поездки пары во Вьетнам и вызвал широкий резонанс среди общественности.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как после открытия двери президентского самолета супруга президента наносит ему удар по губам.

В свою очередь, Елисейский дворец назвал инцидент "супружеской ссорой". Близкий друг французского лидера рассказал, что случай произошел в тот момент, когда Макрон с супругой решил "немного подурачиться".

