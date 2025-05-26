26 мая, 15:56Политика
Макрон объяснил пощечину от своей супруги
Фото: rmc.bfmtv.com
Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг заявления СМИ, что видео, на котором он получил пощечину от своей супруги Брижит, было семейной сценой, указав, что они "дурачились".
"Мы препирались, а скорее даже дурачились с моей супругой, но, к моему удивлению, это стало своего рода планетарной катастрофой. Люди говорят много глупостей", – цитирует его РИА Новости.
Как подчеркнул глава страны, видео является подлинным, однако его некорректно объяснили.
Информация о том, что жена Макрона дала ему пощечину, появилась 26 мая. Инцидент произошел во время рабочей поездки пары во Вьетнам и вызвал широкий резонанс среди общественности.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как после открытия двери президентского самолета супруга президента наносит ему удар по губам.
В свою очередь, Елисейский дворец назвал инцидент "супружеской ссорой". Близкий друг французского лидера рассказал, что случай произошел в тот момент, когда Макрон с супругой решил "немного подурачиться".