Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 07:46

Происшествия

Две 13-летние девочки пропали в Туве

Фото: depositphotos/blinow61

Две 13-летние девочки пропали в Кызыле в Туве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, несовершеннолетние вечером 1 июля вышли из своих домов, которые расположены на улице Буренской и Листвянка, но не вернулись. При этом ранее девочки никогда не уходили, не предупредив об этом родителей.

Были организованы поиски детей. Правоохранителям поступила информация, что несовершеннолетние могли быть на берегу реки Енисей. Кроме того, выяснилось, что чаще всего девочки пребывали в школе № 12.

Ранее два мальчика в возрасте 12 и 15 лет потерялись в национальном парке "Столбы" под Красноярском. Спустя время их нашли добровольцы. Поисковый отряд состоял из 33 человек.

Читайте также


происшествиярегионы

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика