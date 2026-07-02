Две 13-летние девочки пропали в Туве

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Две 13-летние девочки пропали в Кызыле в Туве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, несовершеннолетние вечером 1 июля вышли из своих домов, которые расположены на улице Буренской и Листвянка, но не вернулись. При этом ранее девочки никогда не уходили, не предупредив об этом родителей.

Были организованы поиски детей. Правоохранителям поступила информация, что несовершеннолетние могли быть на берегу реки Енисей. Кроме того, выяснилось, что чаще всего девочки пребывали в школе № 12.

Ранее два мальчика в возрасте 12 и 15 лет потерялись в национальном парке "Столбы" под Красноярском. Спустя время их нашли добровольцы. Поисковый отряд состоял из 33 человек.

