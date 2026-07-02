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02 июля, 08:57

Город

Запись в предпрофессиональные классы открылась в столичных школах

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Запись в 10-е предпрофессиональные классы открылась в столичных школах. О старте объявила пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Обучаться в них могут выпускники 9-х классов, которые сдали ОГЭ по русскому языку, математике и двум предметам на выбор. Приемная кампания продлится до 25 августа.

Всего в мегаполисе, как напомнили в ведомстве, действует шесть направлений предпрофессионального образования: инженерные, медицинские, предпринимательские, психолого-педагогические, ИТ- и медиаклассы. Они доступны в более чем 70% школ города.

"Для поступления в них нужно получить на ОГЭ по профильным предметам оценку "отлично" или "хорошо", – уточнили в департаменте.

Там же добавили, что в число партнеров предпрофессиональных классов входят свыше 50 высших учебных заведений и три научные организации, включая Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ), Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) и Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН).

На базе этих организаций учащиеся проводят исследования, разрабатывают проекты и знакомятся с академической средой под руководством преподавателей и научных сотрудников.

В этом году в Москве была запущена программа профориентации для учащихся 10-х и 11-х классов. Теперь старшеклассники социально-экономического, гуманитарного и универсального профилей могут присоединиться к программе из пяти этапов по индивидуальному запросу.

Например, на первом подростки узнают больше о востребованных в столице профессиях и дальнейших перспективах при выборе специальности. После этого им предлагают пройти тест на определение интересов и сильных сторон.

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