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02 июля, 09:18

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Скопления тысяч опьяненных бабочек зафиксированы на Телецком озере на Алтае

Фото: vk.com/altzapovednik

Скопления тысяч опьяненных бабочек наблюдаются на Телецком озере. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского биосферного заповедника.

Массовый лет боярышницы зафиксирован в прибрежной части озера. В заповеднике заявили, что скопление этих бабочек напоминает пушистое облако.

Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Олег Костерин рассказал, что на влажной почве обитают только самцы, поскольку они получают минеральные соли.

Эксперт также отметил, что в больших скоплениях бабочки становятся вялыми, будто в наркотическом опьянении. При этом, по его словам, этот процесс не имеет ничего общего с размножением.

Ранее завкафедрой биологии и химии Смоленского государственного университета, доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков назвал маловероятным нашествие саранчи в Центральном федеральном округе (ЦФО) России в 2026 году из-за минувшей холодной зимы.

По его словам, массовое нашествие перелетной, азиатской саранчи провоцируют жаркие и засушливые годы с теплыми зимами. Но в 2025–2026 годах зима оказалась холодной и многие кладки яиц саранчи должны были погибнуть. Если бы зимний период был теплым и снег сошел быстро, то выплод личинок насекомого мог быть массовым.

В южных регионах России зафиксировано нашествие саранчи

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