Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 10:11

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: смерть актера Высоковского не носит криминального характера

Смерть актера Высоковского не носит криминального характера – СМИ

Фото: vk.com/avysokovsky

Смерть актера Александра Высоковского, известного по сериалу "Бригада", не носит криминального характера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Смерть актера была не криминальной, это несчастный случай", – сказал собеседник агентства.

Высоковский, также известный по ролям в "Марше Турецкого", "Бумере" и "Петре Первом", пропал во время рыбалки на Оке в районе Пущинской косы. Он отошел вдоль течения и не вернулся. Его супруга обратилась за помощью к волонтерам для поисков пропавшего.

Позднее водолазы обнаружили тело артиста в реке. Следователи начали доследственную проверку, также было возбуждено уголовное дело по факту смерти актера. Причины и обстоятельства гибели Высоковского устанавливаются.

Читайте также


происшествиякультура

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика