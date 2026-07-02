ТАСС: смерть актера Высоковского не носит криминального характера

Фото: vk.com/avysokovsky

Смерть актера Александра Высоковского, известного по сериалу "Бригада", не носит криминального характера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Смерть актера была не криминальной, это несчастный случай", – сказал собеседник агентства.

Высоковский, также известный по ролям в "Марше Турецкого", "Бумере" и "Петре Первом", пропал во время рыбалки на Оке в районе Пущинской косы. Он отошел вдоль течения и не вернулся. Его супруга обратилась за помощью к волонтерам для поисков пропавшего.

Позднее водолазы обнаружили тело артиста в реке. Следователи начали доследственную проверку, также было возбуждено уголовное дело по факту смерти актера. Причины и обстоятельства гибели Высоковского устанавливаются.