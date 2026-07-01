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01 июля, 16:02

Культура

Актер сериала "Бригада" Александр Высоковский исчез во время рыбалки в Подмосковье

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Лана Абрамова

Снимавшийся в сериале "Бригада" актер Александр Высоковский исчез во время рыбалки в Московской области. Об этом РЕН ТВ рассказала его жена.

Днем мужчина вместе с сыном отправился на Оку в районе Пущинской косы. Актер в какой-то момент пошел дальше по берегу и не вернулся. Его супруга забила тревогу и обратилась к владельцам лодок и волонтерам.

"Течение очень сильное. МЧС и "ЛизаАлерт" на воде не ищут, средств нет. Прошу о помощи всех, у кого есть моторные лодки и хорошие структурные эхолоты", – сказала женщина.

По ее словам, она готова оплатить расходы на топливо и компенсировать добровольцам потраченное время.

Высоковский известен зрителям по роле охранника Саши Белого – Максима Карельского – в сериале "Бригада". Также артист появлялся в сериале "Марш Турецкого", фильмах "Бумер" и "Петр Первый".

Ранее стало известно, что брат народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова пропал в Москве. Речь идет об Андрее Лукачере, родственники не могут найти мужчину уже год.

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