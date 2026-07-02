28 энергетиков погибли после атак ВСУ по Запорожской области с начала СВО

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

С начала СВО в Запорожской области после ударов украинских военных погибли 28 сотрудников энергопредприятий, выполнявших работы по восстановлению электроснабжения. Еще 77 человек получили ранения, сообщил в мессенджере MAX губернатор региона Евгений Балицкий.

"Несмотря на смертельную опасность, наши энергетики каждый день выходят на трудовой пост, обеспечивая жизнь региона. Их мужество и самоотверженность – это настоящий подвиг, который мы никогда не забудем", – уточнил глава области.

По его словам, в результате очередной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время проведения ремонтно-восстановительных работ погибли сотрудники "Запорожьеэнерго", филиала АО "Юго-Западная ЭСК". От полученных травм на месте скончались слесарь и начальник Токмакского района электрических сетей. Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибших, а также всему коллективу "Запорожьеэнерго".

Ранее мирный житель погиб в селе Малакеево Белгородской области после удара украинского беспилотника по частному дому. Жена погибшего получила ранения, ей оказали медпомощь на месте. От госпитализации она отказалась.

Кроме того, после атаки в доме возник пожар. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.