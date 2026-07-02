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02 июля, 08:42

Общество

Желтый уровень опасности из-за риска пожаров объявлен в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве на пятницу, 3 июля, в связи с высоким риском пожаров. Об этом предупредила пресс-служба Гидрометцентра России.

Предостережение останется актуальным до 19:00 3-го числа. В этот период в некоторых районах города пожарная опасность сохранится на уровне четвертого класса.

В Подмосковье, в свою очередь, действие предупреждения продлится до 21:00 того же дня. Одновременно с этим в пятницу в Московской области вступит в силу желтый уровень опасности из-за грозы.

Вместе с тем до вечера четверга, 2 июля, в столице продолжит действовать оранжевый уровень погодной опасности на фоне жары. Днем столбики термометров могут подняться до 31 градуса.

Вследствие этого в МЧС призвали москвичей отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей и надевать головные уборы. Также рекомендации включают в себя употребление большого количества воды и нахождение в тени.

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