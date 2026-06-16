CF: нашествие клопов произошло в метрополитене Бухареста

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Сотрудники метро Бухареста пожаловались на массовое распространение клопов в нескольких депо. Об этом сообщает Club Feroviar.

Наиболее серьезная ситуация отмечается в депо Валя Яломицей, которое обслуживает Линию M5 – одну из самых новых линий метро румынской столицы. Работники сообщили, что комнаты отдыха "кишат клопами". Из-за опасений принести насекомых домой некоторые работники пользуются своими раскладушками и матрасами.

Управляющая компания Metrorex при этом не планирует проводить дезинсекцию из-за нехватки средств. В то же время жителей Бухареста предупредили об опасности принести домой клопов после поездки на общественном транспорте.

Ранее постельные клопы покусали более 20 сотрудников пожарной части в Берлине. Из-за этого часть пожарных машин пришлось временно перевести на ночные дежурства на другие станции. Подобные случаи уже фиксировались здесь в 2025 году. Тогда от клопов пострадала немецкая полиция. По данным СМИ, пока нет возможности определить, связаны ли последние происшествия с предыдущими.

