Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня, 13:48

Культура

Минкультуры потребовало взыскать с "Союзмультфильма" 60 млн рублей

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Министерство культуры России подало иск к киностудии "Союзмультфильм" о взыскании 60 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы.

Как следует из материалов дела, Арбитражный суд Москвы принял иск к производству. Ведомство потребовало вернуть субсидию в размере 60 миллионов рублей, а также взыскать проценты за пользование денежными средствами на сумму более 71 миллиона рублей.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 14 августа. В судебных документах не уточняется, когда именно и на каких условиях студия получила спорную субсидию.

Вместе с тем ранее СМИ сообщали, что "Союзмультфильм" получил около 60 миллионов рублей от Минкультуры на приобретение новой техники и специализированного оборудования, а также на сохранение и модернизацию имущественного комплекса.

Ранее суд Нижегородской области взыскал с продавца на маркетплейсе компенсацию в 100 тысяч рублей за незаконное использование образа Чебурашки. На площадке был выявлен товар, схожий с товарным знаком, права на который принадлежат "Союзмультфильму", а также изображение персонажа из мультфильма "Крокодил Гена".

Читайте также


судыкультура

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

Как долго продержится сделка между США и Ираном?

Эксперты уверены: с критикой могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа

Читать
закрыть

Ужесточат ли требования к автомобилям старше 30 лет в России?

Эксперты уверены: будущие требования не должны быть избыточными

Нововведение незначительно повлияет на безопасность дорожного движения

Читать
закрыть

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика