Минкультуры потребовало взыскать с "Союзмультфильма" 60 млн рублей

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Министерство культуры России подало иск к киностудии "Союзмультфильм" о взыскании 60 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы.

Как следует из материалов дела, Арбитражный суд Москвы принял иск к производству. Ведомство потребовало вернуть субсидию в размере 60 миллионов рублей, а также взыскать проценты за пользование денежными средствами на сумму более 71 миллиона рублей.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 14 августа. В судебных документах не уточняется, когда именно и на каких условиях студия получила спорную субсидию.

Вместе с тем ранее СМИ сообщали, что "Союзмультфильм" получил около 60 миллионов рублей от Минкультуры на приобретение новой техники и специализированного оборудования, а также на сохранение и модернизацию имущественного комплекса.

Ранее суд Нижегородской области взыскал с продавца на маркетплейсе компенсацию в 100 тысяч рублей за незаконное использование образа Чебурашки. На площадке был выявлен товар, схожий с товарным знаком, права на который принадлежат "Союзмультфильму", а также изображение персонажа из мультфильма "Крокодил Гена".