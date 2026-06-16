"Яйцо дракона" продают в Мурманске за 1,5 млн рублей

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Круглый камень "яйцо дракона", который можно найти на пляже в Мурманской области, продают за 1,5 миллиона рублей. Такое предложение было опубликовано на одном из сайтов бесплатных объявлений.

"Яйцо дракона" продается в Мурманске, продавец предлагает использовать его как элемент декора. Объявление за несколько дней набрало более 1,7 тысячи просмотров.

Подобные камни круглой формы можно найти в селе Териберка на берегу Баренцева моря. Туристы часто забирают "яйца дракона" в качестве сувенира, однако делать это запрещено – местность входит в зону особо охраняемой природной территории.

Ранее на Кубани на продажу выставили дом у моря за 421 тысячу рублей, что стало самым дешевым предложением на рынке недвижимости. Площадь жилья составляет 15 квадратных метров, оно расположено на Железнодорожной улице в Ейске. Санузел находится на улице, водопровод проходит в 3 метрах от дома.