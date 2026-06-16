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16 июня, 14:07

Общество

Московские ветеринары спасли добермана, проглотившего предмет в виде сердца

Фото: МАХ/"Моя ветклиника"

Специалисты Бутовской ветклиники спасли добермана, который проглотил инородное тело неизвестного происхождения в виде сердца. Об этом сообщили в столичной госветслужбе.

Хозяин привел 8-летнего питомца по кличке Марс к ветеринарам после того, как тот совсем перестал есть. Они провели рентген и нашли инородное тело в виде ровного сердца, которое перекрыло выход из желудка.

Добермана прооперировали и извлекли предмет. После этого животное пошло на поправку.

Ветврачи напомнили хозяевам, что, если питомец ничего не ест, возможно, он что-то проглотил. В этом случае необходимо как можно скорее обратиться к специалистам за помощью.

Ранее ветеринары в Москве помогли шпицу Ричарду, который проглотил сахарную кость. Собака поступила в клинику с вялостью и тошнотой. Инородное тело успешно извлекли без полостной операции с помощью эндоскопа.

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