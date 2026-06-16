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16 июня, 16:20

Происшествия

В Тыве 1,5-месячная девочка умерла после того, как ее мать уснула при кормлении

Фото: sledcom.ru

В Тыве 1,5-месячная девочка умерла после того, как ее мать уснула при кормлении, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

12 июня местная жительница находилась в доме по месту проживания на территории левобережного дачного общества Кызыла и кормила дочь. В какой-то момент она уснула, а когда проснулась – поняла, что ребенок не подает признаков жизни. Результаты судебно-медицинского исследования показали, что смерть наступила из-за механической асфиксии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Кроме того, в рамках уголовного дела дадут оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики.

Ранее суд в Липецке арестовал женщину, которая подозревается в том, что напоила своих детей препаратами с седативным, снотворным и противосудорожным действием. Также, по версии следствия, она приняла их сама.

Женщина рассказала о случившемся соседке, которая вызвала врачей. В результате детей удалось спасти. Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух малолетних.

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