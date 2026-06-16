16 июня, 17:02В мире
В Австралии объявили о начале Эль-Ниньо
Фото: 123RF.com/starmaro
Австралийское бюро метеорологии (BoM) официально объявило о начале феномена Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана, сообщает ABC.
По данным метеорологов, температура поверхности воды в центральной части Тихого океана достигла соответствующих явлению значений. При этом в бюро заявили, что в этот раз Эль-Ниньо будет "очень сильным" – с повышенным риском жаркой и засушливой погоды в некоторых регионах Австралии.
Явление обычно сопровождается снижением количества осадков и повышением температуры воздуха в восточной и юго-восточной частях страны. Это увеличивает риск засух, природных пожаров и снижения урожайности сельскохозяйственных культур.
В ООН также ранее предупредили об аномальной жаре из-за феномена Эль-Ниньо. Существует высокая вероятность его сохранения как минимум до ноября. Условия Эль-Ниньо, как ожидается, повлияют на глобальные температурные и осадочные режимы, увеличив риск экстремальных погодных явлений в ближайшие месяцы.
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