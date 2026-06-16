Польша, Литва и Франция начали учения "Отважный кабан" у границы с Россией

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Вооруженные силы Польши, а также военные из Литвы и Франции проводят тактические учения Dzielny Dzik – 26 ("Отважный кабан – 26") у границы с РФ, сообщает ТАСС.

Маневры по сценарию "оборона Сувалкского перешейка" проводятся на полигоне Ожиш в 70 километрах от границы с Калининградской областью. Они продлятся с 16 по 26 июня.

По данным объединенного командования ВС Польши, в учениях принимают участие 10 тысяч военнослужащих, главным образом из 16-й механизированной дивизии польской армии. Также в них будут задействованы около 600 единиц техники, в том числе танки производства Республики Корея K2 и польские БМП Borsuk.

В начале июня станы НАТО провели военные авиационные учения Ramstein Flag 2026. Они состоялись в том числе в странах, граничащих с Россией. Основные этапы прошли в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании. Данные учения ВВС проходили уже в третий раз.