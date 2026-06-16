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16 июня, 19:58

Происшествия

Автомобиль сбил 10-летнего велосипедиста в Подмосковье

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Водитель легковушки марки "Киа" сбил 10-летнего мальчика в Ногинском городском округе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

ДТП произошло примерно в 18:12 на 0-м километре автодороги "М-7 "Волга" – Электроугли". По предварительным данным, ребенок пересекал проезжую часть на велосипеде.

В результате мальчик получил травмы, его госпитализировали. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверки правоохранители примут решение в соответствии с законом.

Ранее на Дмитровском шоссе в подмосковной Дубне произошло ДТП с участием грузовика и автобуса. После столкновения автобус въехал в здание. В результате случившегося за медицинской помощью обратился один человек.

ДТП с участием трех автомобилей произошло на 31-м километре МКАД

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