Автомобиль сбил 10-летнего велосипедиста в Подмосковье

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Водитель легковушки марки "Киа" сбил 10-летнего мальчика в Ногинском городском округе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

ДТП произошло примерно в 18:12 на 0-м километре автодороги "М-7 "Волга" – Электроугли". По предварительным данным, ребенок пересекал проезжую часть на велосипеде.

В результате мальчик получил травмы, его госпитализировали. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверки правоохранители примут решение в соответствии с законом.

Ранее на Дмитровском шоссе в подмосковной Дубне произошло ДТП с участием грузовика и автобуса. После столкновения автобус въехал в здание. В результате случившегося за медицинской помощью обратился один человек.