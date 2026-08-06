Движение в Москве ограничат 8 и 9 августа из-за триатлона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 15:41

Общество

Глава ЕЦП Старовойтова назвала преимущества онлайн-консультаций для ветеранов спецоперации

Фото: центры государственных услуг города Москвы

Видеоконсультации с сотрудниками центров госуслуг "Мои документы" для ветеранов СВО и их родственников стали доступны в онлайн-формате. Об этом Агентству "Москва" заявила директор Единого центра поддержки участников спецоперации и их семей (ЕЦП) Дария Старовойтова.

"У ветеранов СВО и их близких не всегда есть возможность приехать на прием: кто-то совмещает обращения с работой и заботой о семье, кто-то проходит лечение или восстановление. Теперь первые разъяснения по тем или иным вопросам можно получить в удобное время, находясь в любом месте", – сказала собеседница агентства.

По ее словам, специалист расскажет, на какие меры поддержки можно рассчитывать, какие документы подготовить, и подскажет, куда обратиться очно – в офис госуслуг или в ЕЦП. Старовойтова добавила, что такой формат помогает человеку подойти к следующему шагу уже подготовленным, чтобы быстрее получить необходимую помощь.

О том, что бойцы СВО и их родственники могут онлайн получить консультацию об услугах и мерах поддержки у сотрудников МФЦ, стало известно 6 августа. Сервис доступен на портале mos.ru и на сайте центров. Как указала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, участники спецоперации и их близкие могут задать вопрос более чем по 150 услугам.

В Москве участники СВО и их семьи смогут узнать о мерах поддержки по видео

Читайте также


обществотехнологии

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика