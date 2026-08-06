Глава ЕЦП Старовойтова назвала преимущества онлайн-консультаций для ветеранов спецоперации

Фото: центры государственных услуг города Москвы

Видеоконсультации с сотрудниками центров госуслуг "Мои документы" для ветеранов СВО и их родственников стали доступны в онлайн-формате. Об этом Агентству "Москва" заявила директор Единого центра поддержки участников спецоперации и их семей (ЕЦП) Дария Старовойтова.

"У ветеранов СВО и их близких не всегда есть возможность приехать на прием: кто-то совмещает обращения с работой и заботой о семье, кто-то проходит лечение или восстановление. Теперь первые разъяснения по тем или иным вопросам можно получить в удобное время, находясь в любом месте", – сказала собеседница агентства.

По ее словам, специалист расскажет, на какие меры поддержки можно рассчитывать, какие документы подготовить, и подскажет, куда обратиться очно – в офис госуслуг или в ЕЦП. Старовойтова добавила, что такой формат помогает человеку подойти к следующему шагу уже подготовленным, чтобы быстрее получить необходимую помощь.

О том, что бойцы СВО и их родственники могут онлайн получить консультацию об услугах и мерах поддержки у сотрудников МФЦ, стало известно 6 августа. Сервис доступен на портале mos.ru и на сайте центров. Как указала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, участники спецоперации и их близкие могут задать вопрос более чем по 150 услугам.