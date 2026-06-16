Срок пребывания в тюрьме рэпера P. Diddy снова сократили

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Срок пребывания в тюрьме рэпера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс. – Прим. ред.) снова сократился. Об этом сообщает портал Рeople со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.

Теперь рэпер должен выйти на свободу из федеральной тюрьмы 23 февраля 2028 года.

Очередное обновление срока продолжило череду корректировок. До этого Федеральное бюро тюрем указывало, что Комбс выйдет на свободу 15 апреля 2028-го, а еще ранее датой освобождения значились 25 апреля и 4 июня.

P. Diddy арестовали в сентябре 2024 года по обвинению в насилии, торговле людьми и организации вечеринок с запрещенными веществами и услугами секс-работниц. Против него также выдвинули обвинения в использовании принудительного труда.

В 2025 году суд признал P. Diddy виновным в транспортировке людей для занятия проституцией. Ему назначили 50 месяцев заключения и штраф в 500 тысяч долларов.

При этом позднее P. Diddy обвинили в сексуальном насилии против несовершеннолетнего актера. О таком же преступлении музыканта заявил и музыкальный продюсер Джонатан Хэй, который утверждает, что рэпер нападал на него в 2020 и 2021 годах.