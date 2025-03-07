Variety: обвинительное заключение в принуждении к труду вынесено против рэпера P. Diddy

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Против американского рэпера Шона Комбса, известного под сценическим псевдонимом P. Diddy, вынесено обвинительное заключение в связи с использованием принудительного труда, пишет издание Variety со ссылкой на судебный документ.

Приговор стал вторым, выдвинутым против музыканта. Его вынесли в южном округе Нью-Йорка. Согласно документу, Комбс использовал множество своих предприятий, включая определенных сотрудников, для совершения и сокрытия актов насилия, издевательств и коммерческого секса.

Более того, инстанция установила, что исполнитель угрожал своим сотрудникам как вербально, так и физически.

Журналисты выяснили, что P. Diddy угрозами и насилием принуждал сотрудников своей компании Combs Enterprise, в которую входят Bad Boy Entertainment, Combs Enterprises и Combs Global, к долгой работе практически без сна. Кроме того, как минимум одного работника он заставил вступить с ним в половую связь.

При этом в обвинительном заключении не упоминаются новые жертвы рэпера, о которых не было известно ранее. Однако из документа следует, что артист использовал своих сотрудников для обслуживания его скандальных секс-вечеринок, в том числе для бронирования отелей и уборки номеров после них.

P. Diddy был арестован 16 сентября 2024 года в США после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. Согласно обвинительному заключению, артист устраивал вечеринки, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

Адвокаты музыканта просили назначить ему домашний арест под залог в размере 50 миллионов долларов, однако его было решено оставить под стражей. Суд над артистом назначен на 5 мая 2025 года.

В поддержку своего коллеги выступил рэпер Канье Уэст, заявив, что P. Diddy невиновен. Он поделился в своем аккаунте видеозаписью разговора с сыном Шона Комбса Кристианом и призвал освободить музыканта.

В феврале 2025-го адвокат рэпера Энтони Рикко отказался вести дело исполнителя. Он подал в суд Нью-Йорка ходатайство об отказе представлять интересы Комбса, в котором указал, что ни при каких обстоятельствах не может продолжать эффективно выступать в качестве защитника музыканта.