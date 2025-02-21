Адвокат рэпера P. Diddy отказался вести дело артиста

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Адвокат американского рэпера Шона Комбса, известного под сценическим именем P. Diddy, отказался вести дело исполнителя. Об этом пишет "Газета.ру".

Речь идет о юристе Энтони Рикко. Адвокат подал в суд Нью-Йорка ходатайство об отказе представлять интересы P. Diddy. По словам Рикко, он ни при каких обстоятельствах не может продолжать эффективно выступать в качестве адвоката рэпера. Его решение позволит продолжить рассмотрение дела и начать суд над музыкантом без задержек, отметил юрист.

P. Diddy был арестован 16 сентября 2024 года в США после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. Согласно обвинительному заключению, артист устраивал вечеринки, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

Адвокаты музыканта просили назначить ему домашний арест под залог в размере 50 миллионов долларов, однако его было решено оставить под стражей. Суд над артистом назначен на 5 мая 2025 года.

В свою очередь, рэпер Канье Уэст заявил о невиновности P. Diddy. Он поделился в своем аккаунте видеозаписью разговора с сыном Шона Комбса Кристианом и призвал освободить музыканта.