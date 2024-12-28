Daily Mail: рэпера P. Diddy пришлось успокаивать в тюрьме во время нервного срыва

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Рэпер P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) пережил нервный срыв в тюрьме. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным издания, певец якобы умолял охранников отправить его в тюремную больницу для обследования. Таким образом, как считают журналисты, рэпер хотел освободиться под залог в Рождество.

Однако в результате P. Diddy удалось успокоиться с помощью медитации, которую он освоил во время своего заключения. Ему понадобилось несколько часов глубокого дыхания и концентрации, уточнило издание.

P. Diddy был арестован 16 сентября в США после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. Согласно обвинительному заключению, артист устраивал вечеринки, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

Адвокаты музыканта просили назначить ему домашний арест под залог в размере 50 миллионов долларов, однако его было решено оставить под стражей. Суд над рэпером назначен на 5 мая 2025 года.

