TMZ: P. Diddy потерял статус почетного жителя Майами-Бич

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Рэпера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс. – Прим. ред.) лишили статуса почетного жителя Майами-Бич, сообщает TMZ.

Как говорится в материале издания, за это решение единогласно проголосовали мэр Майами-Бич Стивен Майнер и городская комиссия. По данным источников, мэр официально подпишет решение в ближайшее время.

P. Diddy был арестован 16 сентября в США после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. Согласно обвинительному заключению, артист устраивал вечеринки, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

Адвокаты музыканта просили назначить ему домашний арест под залог в размере 50 миллионов долларов, однако его было решено оставить под стражей.

Суд над рэпером назначен на 5 мая 2025 года.