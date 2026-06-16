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16 июня, 20:30

Технологии

Приложение МЧС РФ включено в "белый список"

Фото: 123RF.com/nateemee

Мобильное приложение МЧС России включено в "белый список" сервисов. Теперь его работа сохраняется даже в период ограничений на услуги связи. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Вместе с тем применяемая для отправки экстренной информации технология push-сообщений может быть недоступна при временных ограничениях сети Интернет, даже при наличии приложений из "белого списка", – отметили в министерстве.

Кроме того, МЧС провело работу по сопряжению мобильного приложения министерства и национального мессенджера MAX для доведения экстренной информации на мобильные устройства в условиях ограничений связи.

Для этого в регионах создали специальные каналы в MAX с названием "РСЧС наименование субъекта Российской Федерации", которым автоматически передается экстренная информация от мобильного приложения "МЧС России".

В прошлый раз Минцифры расширяло "белый список" в апреле. В реестр вошли, в частности, поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" и волонтерская организация Дoбpo.pф, клиники "Медси" и "Мать и дитя", а также интернет-энциклопедия "Рувики". Также в списке – гипермаркеты "Лента" и "Окей", служба доставки "Достависта" и сеть "Додо Пицца".

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