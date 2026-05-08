Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 17:04

Технологии

Ассоциация банков РФ предложила включить все банки в "белый список" Минцифры

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Ассоциация банков России (АБР) предложила включить в "белый список" Минцифры, включающий сайты, доступные при отключении интернета, все кредитные организации с лицензией Центробанка РФ. Об этом сообщается на сайте АБР.

Ассоциация уже направила соответствующее обращение в адрес премьера РФ Михаила Мишустина. По мнению АБР, в "белые списки" должны войти также основные дистанционные каналы обслуживания банков, включая интернет-банкинг, мобильные банки, платежные сервисы, различные ресурсы, необходимые для предоставления финансовых услуг.

Кроме того, ассоциация предложила проработать механизм по включению банков в этот перечень. По мнению АБР, невозможность использования банковских приложений в условиях ограничений интернета создает риски для граждан, бизнеса и банковской системы в целом. Например, граждане не смогут вовремя совершать платежи, погашать кредиты, пользоваться социально значимыми финансовыми услугами.

Ранее в Минцифры предупреждали, что 9 мая доступ к мобильному интернету, "белому списку" и СМС будет временно ограничен для обеспечения безопасности. Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений.

В Сбере также отметили, что клиенты могут столкнуться с трудностями при пользовании сервисами банка, а театры и музеи Москвы попросили зрителей распечатывать билеты или сохранять их в смартфоне заранее.

Читайте также


технологии

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика