CNN: рэпера P. Diddy обвинили в насилии над несовершеннолетним актером

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Американского рэпера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс. – Прим. ред.) обвинили в сексуальном насилии против несовершеннолетнего актера. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на соответствующий иск.

Имя подавшего иск в прокуратуру Лос-Анджелеса человека не раскрывается. Однако в документе говорится, что обвинитель в 2007 году подвергся сексуальному насилию на одном из мероприятий в Голливуде. При этом тогда он был еще ребенком.

В частности, утверждается, что перед совершением насилия рэпер предложил несовершеннолетнему алкоголь.

Ранее против P. Diddy были выдвинуты другие обвинения в секс-насилии. Публицист и музыкальный продюсер Джонатан Хэй утверждал, что рэпер нападал на него в 2020 и 2021 годах.

P. Diddy арестовали в сентябре 2024 года по обвинению в насилии, торговле людьми и организации вечеринок с запрещенными веществами и услугами секс-работниц. Позже против музыканта выдвинули обвинения в использовании принудительного труда.

По версии следствия, он эксплуатировал сотрудников для совершения и сокрытия насилия и коммерческого секса. В 2025 году суд признал P. Diddy виновным в транспортировке людей для занятия проституцией. Ему назначили 50 месяцев заключения и штраф в 500 тысяч долларов.