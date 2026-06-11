График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 09:20

Происшествия
Главная / Новости /

CNN: рэпера P. Diddy обвинили в насилии над несовершеннолетним актером

Рэпера P. Diddy обвинили в насилии над несовершеннолетним актером

Фото: Getty Images/Paras Griffin

Американского рэпера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс. – Прим. ред.) обвинили в сексуальном насилии против несовершеннолетнего актера. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на соответствующий иск.

Имя подавшего иск в прокуратуру Лос-Анджелеса человека не раскрывается. Однако в документе говорится, что обвинитель в 2007 году подвергся сексуальному насилию на одном из мероприятий в Голливуде. При этом тогда он был еще ребенком.

В частности, утверждается, что перед совершением насилия рэпер предложил несовершеннолетнему алкоголь.

Ранее против P. Diddy были выдвинуты другие обвинения в секс-насилии. Публицист и музыкальный продюсер Джонатан Хэй утверждал, что рэпер нападал на него в 2020 и 2021 годах.

P. Diddy арестовали в сентябре 2024 года по обвинению в насилии, торговле людьми и организации вечеринок с запрещенными веществами и услугами секс-работниц. Позже против музыканта выдвинули обвинения в использовании принудительного труда.

По версии следствия, он эксплуатировал сотрудников для совершения и сокрытия насилия и коммерческого секса. В 2025 году суд признал P. Diddy виновным в транспортировке людей для занятия проституцией. Ему назначили 50 месяцев заключения и штраф в 500 тысяч долларов.

Читайте также


происшествияшоу-бизнесза рубежом

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика