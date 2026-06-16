Учительница Путина заявила, что в школе он был "закрытым" лидером

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Первая учительница немецкого языка и классная руководительница Владимира Путина Вера Гуревич заявила, что он был в школе закрытым лидером. Об этом она рассказала в беседе с RT.

"Он лидер был, потому что его коллектив считал таким. Он был закрытым лидером, он напоказ себя никогда в жизни не выставлял", – подчеркнула Гуревич.

По ее словам, будущий глава государства никогда не предлагал свою кандидатуру на школьных выборах. Вместе с тем педагог вспомнила, что Путин был своим и во дворе, и в школе. Сам глава государства позже рассказал ей, что ему это удавалось, поскольку он мог находить общий язык со всеми.

Гуревич отметила, что президент РФ в 13 лет был очень развит, с ним можно было говорить на разные темы. В частности, они обсуждали и политические вопросы.

Также будущий российский лидер занимался самбо и был самым сильным учеником в классе. При этом Путин никогда никого не обижал. Он объяснял, что, прежде чем поднимать на кого-то руку, надо понимать, имеешь ли ты право делать это.

Ранее Гуревич выразила уверенность, что у президента РФ хватит сил пройти все сложности. Она заметила, что сильный характер Путин унаследовал от отца. Педагог также согласилась с тем, что последние несколько лет стали для президента самыми сложными на его посту.