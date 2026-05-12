12 мая, 16:56

Путин поручил принять дополнительные меры по привлечению россиян в самбо

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры для привлечения граждан в занятия самбо. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Уточняется, что такое поручение президент дал в связи с 90-летием официального признания самбо видом спорта в 2028 году. Кроме того, Путин распорядился принять меры по господдержке спортсменов сборных команд РФ по самбо.

Помимо этого, кабмин должен будет создать оргкомитет по проведению мероприятий к 90-летию этого вида спорта, заняться его разработкой и утверждением. Исполнительным органам субъектов РФ рекомендовано популяризовать самбо среди всех возрастных групп и принять меры по его развитию в стране.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания – 12 мая.

Ранее российский лидер рассказал, что если бы мог вернуться в детство, то обязательно выбрал бы заниматься дзюдо, самбо и борьбой. Он отметил, что ему всегда нравилось заниматься этими видами спорта и он делал это с удовольствием.

