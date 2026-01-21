Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 21:34

Спорт

Федор Емельяненко получил звание заслуженного тренера России по самбо

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Министр спорта России Михаил Дегтярев присвоил бойцу смешанных единоборств Федору Емельяненко звание "Заслуженный тренер России" по самбо. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации самбо.

Приказ был подписан 13 января 2026 года. Присвоенное звание показало, что Емельяненко внес большой вклад в развитие этого вида спорта в России, в подготовку сильных спортсменов и усиление авторитета российской школы единоборств.

Ранее капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев получил сертификат Книги рекордов России за самую длительную непрерывную карьеру профессионального футболиста в одном клубе. Он играет в столичном клубе уже на протяжении 35 лет.

Акинфеев поблагодарил Книгу рекордов России за признание. Он также рассказал, что с детства мечтал посвятить футболу свою жизнь.

Читайте также


спорт

Главное

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика