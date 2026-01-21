Федор Емельяненко получил звание заслуженного тренера России по самбо

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Министр спорта России Михаил Дегтярев присвоил бойцу смешанных единоборств Федору Емельяненко звание "Заслуженный тренер России" по самбо. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации самбо.

Приказ был подписан 13 января 2026 года. Присвоенное звание показало, что Емельяненко внес большой вклад в развитие этого вида спорта в России, в подготовку сильных спортсменов и усиление авторитета российской школы единоборств.

Ранее капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев получил сертификат Книги рекордов России за самую длительную непрерывную карьеру профессионального футболиста в одном клубе. Он играет в столичном клубе уже на протяжении 35 лет.

Акинфеев поблагодарил Книгу рекордов России за признание. Он также рассказал, что с детства мечтал посвятить футболу свою жизнь.

