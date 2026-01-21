Теннисистка Андреева вышла в третий круг Australian Open

Фото: ТАСС/EPA/JOEL CARRETT

Россиянка Мирра Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне. Во втором раунде турнира она обыграла представительницу Греции Марию Саккари.

Матч завершился со счетом 6:0, 6:4 в пользу Андреевой, посеянной на соревнованиях под восьмым номером. В следующем круге 18-летняя россиянка встретится с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

Андреева занимает седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В активе россиянки четыре титула под эгидой организации в одиночном разряде, ее лучший результат на турнирах Большого шлема на данный момент – выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) 2024 года.

Ранее теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев вышли в третий круг Australian Open. В следующем круге российские спортсмены сыграют с аргентинцем Франсиско Серундоло и венгром Фабианом Марожаном, соответственно.