21 января, 10:48

Теннисисты Рублев и Медведев вышли в третий круг Australian Open

Фото: ТАСС/EPA/LUKAS COCH

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2026 (Australian Open), обыграв представителя Португалии Жайме Фарию, сообщила "Газета.ру".

Матч продолжался 2 часа 52 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:3, 4:6, 7:5. Рублев сделал 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. В следующем круге россиянин сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Также в третий круг турнира вышел Даниил Медведев. Во втором раунде он одержал победу над французом Кентеном Алисом со счетом – 6:7 (9:11), 6:3, 6:4, 6:2. Встреча длилась 3 часа 2 минуты.

Медведев уступил в стартовом тай-брейке, выполнил 14 подач навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. В третьем круге он встретится с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном.

Ранее россиянка Диана Шнайдер обыграла чешскую теннисистку Барбору Крейчикову в матче первого круга Australian Open. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:3.

Во втором круге ее оппоненткой стала австралийка Талия Гибсон, которую она обыграла со счетом 3:6, 7:5, 6:4. В результате Шнайдер тоже вышла в третий круг турнира.

